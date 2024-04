ROMARIO SIIMER ⟩ Õhu kvaliteet ahjuküttega rajoonides on reaalne mure

Ahjuküte on üks õhusaaste põhjustajaid linnades. Külmal ajal halveneb õhukvaliteet märgatavalt, kuna aktiivsel kütmisel paiskuvad õhku tervist kahjustavad peenosakesed ja muud saasteained. Et parandada õhu kvaliteeti ahjuküttega elamute piirkondades, on kliimaministeerium välja töötanud kütteseadme uuendamise toetusmeetme.