AHTI KALLIKORM ⟩ Ahjutoetused on kliimaeliidi eluvõõras totrus

Ligikaudu aasta tagasi vallandus ajakirjanduses kliimaministeeriumi initsieeritud artiklite vool teemal, kuidas ennastsalgav riik tõttab appi inimestele, kelle kodudes on vanad ja ebaökonoomsed ahjud, mis lisaks raiskamisele paiskavad õhku tervist kahjustavaid peenosakesi. Meetme kirjeldamiseks kasutati õilsat sõnavara, mille kohaselt «toetatavad tegevused panustavad võrdsete võimaluste edendamisse, kuna plaanitakse suunata toetused eelisjärjekorras elamute omanikele, kelle sissetulekud on madalamad ja kes ei ole vana kütteseadet välja vahetanud just majanduslikel põhjustel.»