MÄRT ARO ⟩ Saime õppetunni: euroraha ei anna kestvaid ja häid teenuseid

Kohtusime Siim Sikkutiga 2016. aasta kevadel, kus selgitasin, et see kuidas me teeme digiriiki, on moraalselt vananenud ja sama teed edasi minnes läheb olukord drastiliselt hullemaks ning meid ootavad ees järjest suuremad väljakutsed. Kaheksa aastaga oleme suutnud nii mõndagi ära teha, kuid reformid on osalt poolikud, osalt takerdunud. Selle tulemusel on olukord läinud osaliselt hullemaks, mida nüüd ka rahvana näeme.

Tegelikult Haridus ja Teadusminiseerium (HTM) on olnud digiriigi uutele alustele viimises eesrindlik. On loodud kaasaegsetel alustel ja loogiliselt põhjendatud strateegia tehnoloogilise baasi kaasajastamiseks ja kaasatud erasektorit. Strateegia on ka osaliselt edukalt rakendatud, mille tulemusel on meil praeguseks üle 80 haridustehnoloogia (EdTech) teenuseid arendavat erasektori tiimi alates lasteaiast kuni täiskasvanuõppeni. Kõige tuttavamad on lugejale tõenäoliselt eKool, Stuudium ja Eliis. Need lahendused loovad Eesti õpetajatele ja õppijatele juba täna olulist väärtust. Samuti riik töötab ka selle nimel, et HTM positiivset kogemust teiste ministeeriumite haldusaladesse replikeerida.