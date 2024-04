Eesti haridus- ja teadusministeerium (HTM) ei saa hakkama kõrgkoolide võrgu ja erialavalikute korraldamisega. Hinnatakse dokumentide vastavust nõuetele, aga strateegilist seisukohta ministeeriumil ei ole või on rahul senisega. Koolid toodavad lisaks tööturu vajadustele kõiksugu kõlavate nimedega müstilisi erialasid, mida ühendab see, et kõrgkool saab nüüd olemasolevale kaadrile koormust tekitada. Ja kui kaader puudub, siis tekitame ühe kuue ainepunktise aine, kus peab neli korda semestris kohal käima, ülejäänu on «iseseisev töö».