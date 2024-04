Rait Maruste ⟩ Põhiseadusest ei leia nõuet seda muuta, et mittekodanike hääleõigust piirata

Õpetatud kolleeg Jüri Raidla on oma Delfi artiklis jätkanud argumentatsiooni, et kohalike omavalitsuste valimiste elektoraadi korrigeerimiseks on vaja vältimatult põhiseadust muuta. Põhiseadusest endast paraku sellist kategoorilist nõuet leida ei ole. Mida täpsemalt ja kuidas muuta on vaja, selle jätab ta lahtiseks. Kuid see polegi praegusel juhul oluline, kuigi teeks tema argumentatsiooni ehk selgemaks.