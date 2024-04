PÄRTEL-PEETER PERE ⟩ Maal elamine pole kahjulik

Unustage hetkeks maksud ja Excel. Kui eluks vajalik on kodule lähedal, kaob sund pidada autot või kahte. Heas linnas on vähem müra ja õhusaastet. On rohkem poode, kuna on rohkem kliente tänavail jalutamas või liiguvad lapsed rattaga. Kõik see on teadus ja andmed, mitte ulm või meelevald. Heas linnas elada on tervislik nagu «Ehituse teekaart 2040» näitab.