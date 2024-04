Raimond Pihlap ⟩ Kas Eestist tehakse sihilikult linnriiki?

Eesti maaelu on meie kõigi silme all välja suremas, tõmmates kogu ülejäänud ühiskonna kaasa üha süvenevasse demograafilise allakäigu spiraali. Tallinnas ei suudeta sellest aru saada ning linnastumist maaelu arvelt vaadetakse isegi kui miskit positiivset.

Kui vaadelda 2023. aasta sündide arvu Valgamaal, siis on raske kirjeldada seda muu sõnaga kui kollaps. Möödunud aastal sündis Valgamaal kõigest 176 last, mida on lausa 50 võrra vähem kui aasta varem – langusprotsent on tohutu. Missugune on Valgamaa tulevik 20–30 aasta pärast, kui praegu sündinud lapsed peaksid hakkama ise järglasi saama?