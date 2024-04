INGVAR VILLIDO ⟩ Maakoolide sulgemine paneb lapsevanemad vaatama erakoolide poole

Eesti üldhariduskoolidest on täna ca 10 protsenti erakoolid. See number on sarnane Soomega, kus 2022. aastal oli Euroopa Komisjoni andmetel erakätes põhikoole 3 protsenti ja gümnaasiume 9 protsenti. Kuigi Eesti 2023–2035 hariduse arengukavasse on sisse kirjutatud, et haridusse on vaja tuua rohkem personaalsust, on koolide liitmisega mindud hoopis vastupidises suunas. Suurte klasside ja paljude ühise juhtimise alla viidud asutuste näol jääb personaalsust vähemaks, mis on pannud ärksamad lapsevanemad ise otsima alternatiive mitmekesisema, rohkem laste individuaalseid omadusi hindava ja kogukonnatunnet pakkuva õpikeskkonna leidmiseks.