Tegelikult on see väär lähtepositsioon. Küsimus on Eesti riiklikus väärikuses ja riiklike põhimõtete teravas kokkupõrkes. Vene Föderatsiooni konstitutsiooni paragrahv 62 lõige 2 ütleb sõnaselgelt, et kui Vene kodanikul on topelt kodakondsus, ei vabasta see teda ühestki Vene kodakondsusega seotud kohustusest.