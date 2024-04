LIIVIKA SIMMUL ⟩ Püha Johannese kool liidab ja kaitseb Eestit

Oma korduvates rünnakutes Püha Johannese kooli vastu võtab endine EKRE nõunik ja endine Eesti 200 liige Kadri Paas eilses Postimehes avaldatud arvamusloos «Kas Eesti riik on nii alandlik, et isegi Taliban saaks Nõmmel kooli avada?» kasutusele kõik demagoogilised võtted, et tõmmata võrdusmärk kristliku kogukonnakooli ja riigireeturite vahele. Ühte patta on pandud Taliban, sõjaroimar Putin, patriarh Kirill, Eestis tegutsevad kogudusevaimulikud, kodanikualgatusliku kooli õpetajad ja lapsevanemad ning Arvo Pärt. Traditsiooniliselt kubiseb ka Paasi seekordne artikkel valeväidetest ja laimust.