KADRI PAAS ⟩ Kas Eesti riik on nii alandlik, et isegi Taliban saaks Nõmmel kooli avada?

27. märtsil kuulutas Moskvas Patriarhaadi Õigeusu Kiriku patriarh Kirill, et sõda Ukrainaga ja seda toetavate lääneriikidega, sh ka Eestiga on jõudnud uude faasi ja selle toetamine on kõigi õigeusklike kohustus. Lugesite õigesti, Moskva Patriarhaati (MP) kuuluvate KÕIGI õigeusklikke kohustus. Tingimuste ja agadeta.