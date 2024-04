Raul Eamets ⟩ Leninile Brüsseli mõtted meeldiksid

Äsja ilmunud lugu Postimehes sundis kirjutama tasaarengust. Võibolla oli ajendiks see, et nii tasaarengu pooldajad kui ka vastased armastavad kasutada olukorra kirjeldamiseks värvikaid näiteid, mis on ju iseenesest hea, sest ehk vaidlustes selgubki tõde. Olen sellel teemal varem ka kirjutanud, aga praegu vaatame teemapüstitust natuke teise nurga alt. Loo käivitajaks oli väide, et majanduskasvu saavutamiseks oleks meil vaja järjest ekstensiivsemalt kasutada ressursse. Nii jõutigi artiklis näiteni, et Eesti SKT kahekordistadamiseks tuleks rajada igasse maakonda tuumajaam või katta kogu maa tihedalt tuulegeneraatoritega.