Siim Kuresoo ⟩ Milline majandusmudel aitab meid selle sajandi väljakutsete vastu?

Mõne kuu eest sattusin lugema mitut kirjutist, mis reageerisid tasaarengu ideestikku tundvate noorte väljaütlemisele «selle järgi saaks iga eurooplane 25–28 ruutmeetrit elamispinda». Neid kirjutisi ühendav tasaarengu väga jõuline, kergekäeline ja ülekohtune võrdlemine punaterroriga tegi mind nukraks, sest head arutelu majandusmudelite üle on meil väga vaja. Nii tasaarengul kui ka praegu valitseval majanduskasvu jahtival majandusdiskursusel on omad nõrkused. Ühiskonna tähelepanu ning siirast ja osavõtlikku arutelu vajab küsimus, kumma kitsaskohti on keerulisem ületada.