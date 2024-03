AVO-REIN TEREPING ⟩ Meil on probleem, teeme ministeeriumi

Aga teisigi probleeme on palju, lausa ridamisi. Õpetajate streik näitas haridussüsteemi hädasid. Töökäsi napib, ja sellega koos kipub kiduma pensionisüsteem, sest maksumaksjaid jääb üha vähemaks. Kuid näib, et pensionisüsteemi alustalad püsivad liival, sest kui süsteem vajab pidevalt kõpitsemist ja lisatugesid, et mitte kokku variseda (Heido Vitsur, PM 8. veebruar), peavad põhjused olema kusagil sügavamal.