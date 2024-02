HEIDO VITSUR ⟩ Teise samba tõetund on käes – peame kohe tegutsema

Nii oleme kuulnud, et Eesti pensionisüsteem kuulub maailmas kõige jätkusuutlikumate hulka, mistõttu pole üldsegi vaja seda kritiseerida ega muuta, vaid hoopis säilitada; aga ka seda, et meie pensionärid on Euroopas ühed kõige vaesemad ning et praeguse korra jätkudes halveneb nende olukord veelgi. Lisaks kuuleme ka sellist järeldust, et tõetund on kätte jõudnud ning teisest pensionisambast lahkumine oli ja on ainuõige samm.