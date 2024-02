LIIVI UUET ⟩ Haridusametnike küllus ei korva õpetajate põuda

Haiglas on haiged ja arstid, raamatukogus lugejad ja laenutajad, koolis õpilased ja õpetajad. Kuid nende tegevust on vaja ka juhtida. Haridusvaldkonnas on juhtijate arv sajandiga kümme korda kasvanud, kirjutab ajaloolane Liivi Uuet.