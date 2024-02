Tiiu Kuurme ja Rea Raus ⟩ Maakoolid on kogukonna hinge ja elu hoidjad

Kui uskuda meie ühiskonna teaduspõhisusse, peaksid igale suuremale otsusele eelnema ekspertide mõjuanalüüsid ja prognoosid, mis hakkab ühe või teise otsuse tulemusel juhtuma. Teame, et maksude kehtestamise eel neid analüüse ei tehtud. Nüüdisühiskonnas on iga probleem kompleksne ehk paljude tegurite ning ka arvamatute tagajärgedega. Kas elame ikka teaduspõhises riigis? Kas tohib väike eesti rahvas loota tõelist teaduspõhist poliitikat nii õrnas valdkonnas, nagu meie haridus ja maaelu?

Tänaseks pole kellelegi enam uudiseks haridus-ja teadusministeeriumi plaan survestada kohalikke omavalitsusi sulgema gümnaasiume, kus on kuni sada õpilast. Viimased aastad on üle Eesti suletud väikekoole, likvideeritud põhikoole või lõigatud erinevaid kooliastmeid omavahel lahti, nüüd on järg gümnaasiumide käes. Terviklik kool, esimesest kuni 12 klassini, on paljudes kohtades lõhutud juppideks, kus saab iga jupi kohta eraldi öelda – vähe lapsi.