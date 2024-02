ALLAR JÕKS ⟩ Meie unistuste Eesti on veel võimalik!

Eneselohutuseks võib ju mõelda, et demokraatial ei ole üle maailma kõige paremad päevad. Tuntud poliitiline mõtleja Ivan Krastev on viimaseid muutusi maailmas silmas pidades märkinud, et tänapäeva demokraatliku poliitika sööb ära erakordne kiireloomulisus, kus ei ole kohta kompromissidele. Seega on poliitika kui kahe apokalüptilise nägemuse kokkupõrge. Ja küsib retooriliselt, kas demokraatia saab toimida, kui kodanike enamus usub, et valimiste kaotamine tähendab riigi kaotamist. (Ivan Krastev, Democracies can't take too much drama, Financial Times, 9. aprill 2023)