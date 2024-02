Viimase aasta jooksul oleme korduvalt kuulnud lauset, et riigikogu on patiseisus. See sõnum sobib diagnoosiks, kuid on tarbetu ravimina. Veelgi sisutühjam on ütlus, et ainult riigikogu ise saab tekkinud (loe: tekitatud) tupikseisu lahendada. Lootus on lootusetu, kui probleemi lahendust oodatakse riigikogu praeguselt koosseisult. Tegemist on riigiõigusliku soovmõtlemise ja poliitilise eneselohutamisega, millel puudub perspektiiv.