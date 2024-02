Kui maksu eesmärk on kellegi karistamine, et too sõidab liiga kalli autoga, on see juba klassiviha ning kellegi mittesallimine nende autode hinna või majade suuruse alusel ei vii kohe kindlasti Eesti majandust edasi, leiab Jaak Madison (EKRE) Eesti maksupoliitikat kommenteerides.