Siim Kallas kirjutas 1995. aasta manifestis, et «ei saa olla tegusat eraomandust ega vaba konkurentsi ühiskonnas, kus riik soovib kõiges inimese üle domineerida». Ta rõhutas, et turumajandus algab eraomanikust. Ta hoiatas, et riik ei tohi võimutseda kodanike üle, vaid et kodanik peab olema oma riigi ja oma rahakoti peremees.