MATTIAS JÕESAAR ⟩ Pensioniiga tuleb tõsta juba lähema aastakümne jooksul

Heido Vitsur kirjeldab oma artiklis, kuidas Eesti kiire palgakasvu tingimustes on teise samba süsteem olnud pehmelt öeldes ebatõhus, ent see ei tähenda kogumissüsteemi läbikukkumist. Ta väidab, et meie kasvutempo aeglustub sarnaseks Skandinaavia naabritega, mistõttu on võimalus, et tulevikus hakkab pensionifondide tootlus palgakasvu ületama. Elame-näeme.