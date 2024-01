LIISA PAKOSTA ⟩ Oleme maailma üks targemaid rahvaid. Haridusmuutused puudutavad meid kõiki

Eesti 200ga on hariduses ausad kokkulepped võimalikud, aga õpetajate austamiseks on vaja terve ühiskonna toetust. Täna sündinud kokkulepe töötüli lõpetamiseks sai haridusminister Kristina Kallase, Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri ja riikliku lepitaja Meelis Virkebau allkirjad. Viimane kinnitas sõltumatu osapoolena, et töötüli on läbi ja allkirjadega paberil olevate palgatõusu numbritega saab rahus edasistesse läbirääkimistesse minna.