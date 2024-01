Juhtkiri ⟩ Närvide mäng: kelle kannatus katkeb?

Streik on läbi aegade olnud vastupidavusala. Kaotab see, kellel kannatus esimesena katkeb. Kaja Kallase valitsus – või vähemalt selle reformierakondlastest osa – paistab lootvat, et streikivatel õpetajatel saab kannatus esimesena otsa. Vaadates streigi esimest nädalat tekib kahjuks kahtlus, et nii võib see minnagi.

Streik algas nõudmisest, et õpetajate alampalk tõuseks tänavu vähemalt viis protsenti ja riik alustaks läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks, millega palk tõuseks 2027. aastaks 120 protsendini Eesti keskmisest palgast, nagu on lubatud koalitsioonilepingus. Valitsus ja koalitsiooninõukogu arutavad ja arutavad, aga ei suuda selleks vajaliku raha eraldamises kokku leppida.

Streik on küll kuulutatud välja tähtajatult, kuid Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juht Reemo Voltri ei uskunud enne selle algust Postimehele antud intervjuus, et see üle kuu kestaks. Ta nentis, et kui kuu aega streikida, siis läheb õpetamata osa läheb väga mahukaks ja tööseisak tuleb juba õpetajate missioonitundest katkestada.

Streigi kestus on üks asi, teine aga see, kui palju inimesi selles osaleb. Eestis on umbes 17 000 üldhariduskooli õpetajat, kellest suurem osa esimesel nädalal rohkem või vähem streikis. Lisaks toimus sel nädalal lasteaedades ja kutsekoolides kolmepäevane toetusstreik.

