Riigi madalal laenukoormusel on hind, mis kajastub ka haridusvaldkonna «betooni» kuludes. Vabamad käed kohalikele omavalitustele võlakoormuse juhtimisel aitavad kaasa nii koolikeskkonna kui maksutulude probleemi lahendamisel.

Õpetajate palgaprobleem on jälle esile toodud valiku – inimesed või betoon. On õige, et kõiki koolimaju ja lasteaedu ei peaks ehitama arhitektuurikonkurssidega.