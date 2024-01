MARKO ZANEV ⟩ Hariduskriis lööb ka kõrgharidust

Kuigi õpetajate eestkõnelejad on rõhutanud murede ulatuslikkust ning nende pakilise lahendamise vajadust, ei ole kriisi tõsidust valitsuse tasandil veel teadvustatud. Näib, et otsustajad ei ole mõistnud, et küsimuse all ei ole pelgalt õpetajate palgad – üldhariduse kvaliteet mõjutab otseselt meie kõrgharidust, majandust, teadust ja siitkaudu kogu ühiskonda.