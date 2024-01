Eestis on tippsooritajatest õpilaste osakaal väike ja iga järgneva PISA uuringuga on nende osakaal pigem vähenenud kui suurenenud.

Eesti põhikooliõpilased on PISAs edukad, aga gümnaasiumi tasandil on see edu kuhugi haihtunud ega ilmne ka kõrghariduse tasandil. Tundub, et PISA uuringute olulisi sõnumeid pole mõistetud ega hariduspoliitikas tähtsustatud, kirjutab Tallinna Ülikooli lektor Imbi Henno.