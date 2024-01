ANDRES KAARMANN ⟩ Arusaam, et lõviosa koolide palgarahast tuleb riigieelarvest, on puhas müüt

Soovides ka omalt poolt tuua rohkem selgust hariduse rahastamise temaatikasse, teen siin väikese sissevaate ühe põhikooli rahastamise köögipoolde. Et mitte asja väga keeruliseks ajada, analüüsin vaid õpetamisega seotud tööjõukulusid, sest kõik muu on nagunii iga valla või linna kohustus. Hoiatan juba ette, et numbreid tuleb omajagu.

Eesti mõistes on tegemist täiesti tavalise maakooliga. Koolis õpib umbes 175 õpilast ning asub maapiirkonnas, kus enamik õpilasi vajab kooli jõudmiseks koolibussi või autoga vanemat. Koolis on 9 tavaklassi ja 7 väikeklassi. Õpilasi, kes vajavad tõhustatud või erituge, on kokku 29. Suurema abivajadusega õpilaste puhul rakendatakse ka üks ühele õpet. Koolil on uus staadion, korralik spordisaal, raamatukogu, erinevad töö- ja tehnoloogiaklassid ning laborid reaalainete tarvis.