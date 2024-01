Kairet Remmak-Grassmann ⟩ Tallinn teeb ära ülemineku eestikeelsele haridusele, mida talt keegi ei oodanud

Miks seda seni tehtud ei ole? See ei ole kindlasti Keskerakonna süü, et see seni tegemata on. Keskerakond istus aastaid opositsioonis (2007–2016) ning selle aja alguses viidi Tallinna kesklinnast ära pronkssõdur, kuid ei suudetud peaaegu mitte midagi otsustada, et eestikeelsele õppele üle minna, kuigi Eestit valitsesid enda meelest täielikult eestimeelsed jõud. Tagant järgi vaadates on läbikukkumine veelgi suurem, kui teame viimase kahe aasta veriseid sündmusi Ukrainas.