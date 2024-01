Lotta Vaher ⟩ Palk pole sugugi õpetajate ainus mure

Õpetajaks õppijana segab mind, et palganumber on suure kella küljes, kuid teised minu jaoks vähemalt samaväärsed probleemid ei ole. Kui ma peaksin töötama nädalas 35 tundi (õpetaja täistööaeg) ja saaksingi esimesel aastal palka 1749 eurot kuus, oleks see minu meelest äsjaomandatud magistrikraadiga ja vähese kogemusega arvestatav tööleasumise palk.