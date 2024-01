LIINA MAURER ⟩ Palgatõus üksinda ei lahenda haridussüsteemi probleeme

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) ootab valitsuselt õpetajate palgatõusu ja kollektiivlepingut, mis on olemuselt kokkulepe töötajate ja tööandja vahel täpsustamaks palga-, töö- ja puhkeaja tingimusi. Kuid just viimane on jäänud lahti selgitamata ja vajab analüüsimist. Õpetajad olid nõus väiksema palgatõusuga sel aastal, kui lepingusse pannakse kirja palgatõus ka järgnevatel aastatel kas 120 protsendini riigi keskmisest või rohkem – eesmärgid pole täpselt sõnastatud.