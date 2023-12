JUHTKIRI ⟩ Tootsi keelepeenar

Paratamatult tuleb nõustuda põhiteesiga, mida väljendas oma arvamusloos Postimehes Peep Kuld, Cleveroni ja ON24 asutaja, et Eesti teiseks riigikeeleks on kujunenud vaikimisi vene keel. On arusaamatu, miks me neid arenguid tolereerime. Igal pool Euroopas on nii, et eduka hakkamasaamise garanteerib kohaliku riigikeele valdamine. Põhimõte on lihtne: kui austad kohalikku kultuuri, austatakse ka sind.