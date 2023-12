Me kõik teame, et põhiseaduses on kirjas, et Eesti riigikeel on eesti keel ja juriidiliselt (de jure) ongi nii. Aga faktiliselt (de facto) on Eestis ka teine riigikeel – Eestit 50 aastat okupeerinud ja praegu Ukrainas inimesi tapva ja võõraid territooriume vallutada püüdva riigi Venemaa riigikeel, kirjutab ettevõtja Peep Kuld.