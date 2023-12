MANUELA PIHLAP ⟩ Tallinnalt tuleks õpetajate väärtustamist õppida, samas kui riik jätab nad vaesusse

Saue abivallavanem Andres Kaarmann kritiseerib Tallinna linna selle eest, et streigi ajal ei tohiks õpetajatele palka maksta (PM 17.12). Meil on vaja olemasolevaid inimesi hoida hariduse juures, olgu streik või ärgu olgu - elu peab edasi minema ka pärast streiki. On ka palju peresid, kus mõlemad lapsevanemad töötavad koolis. Kas on mõeldav, et sel ajal, kui nõutakse endale lubatud töötasu, jääb kogu pere palgata? Sellisel juhul poleks valitsuserakondade lubatu nõudmine isegi võimalik ning tegemist oleks sunnimeetodil nõustumisega.