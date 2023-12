ANDRES KAARMANN ⟩ Kõlvarti lubadus maksta õpetajatele streigi ajal palka on äärmine silmakirjalikkus

Tänaseks on selge, et 22. jaanuaril alustavad kooliõpetajad streiki. See, kas ja milliste koolide õpetajad ning kui kaua kavatsevad streikida, saab lõplikult selgeks alles järgmise aasta alguses. Väga palju sõltub loomulikult sellest, kui hästi konkreetne vald või linn oma õpetajaid väärtustab ning lisaks riigi palgatoetusele täiendavalt oma eelarvest juurde maksab.

Streikimise puhul kehtib üldine põhimõte, et töötasu makstakse tehtud töö eest. Kui õpetaja on otsustanud streikida, siis selle aja eest tal õigust töötasu saada ei ole. Tõsi, ametiühingu liikmetel on õrn lootus saada tasu streigifondist, kuid kuna paljud õpetajaid ametiühingusse ei kuulu ja streigifond on tõenäoliselt väga tagasihoidlik, siis sellele lootma jääda ei saa.