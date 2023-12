MIKK GRANSTRÖM ⟩ Tehisintellekti keelamine koolis oleks väga lühinägelik

«Hiir pani püksid jalga, ülejäänud riietest õmbles raketi ja lendas maailma südamesse,» kirjutab Aaro Toomela oma raamatus «Kultuur, kõne ja Minu Ise» ning toob välja, et selle lause juures on kõige olulisem see, et lugeja suudab seda irratsionaalset pilti endale ette kujutada. Praegu tekitab AI selle pildi sekundiga ja ette kujutama ei pea ise midagi. Mida peaks nende suurte muutuste keskmes tegema aga õpetaja, mida peaks õpetama koolis ja milliseid oskusi tuleks õpilastes arendada?