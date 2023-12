Tiit Land ⟩ Kitsas matemaatika viib mäest alla

Äsja avaldatud PISA uuringu tulemused olid Eesti jaoks ühest küljest rõõmustavad, kuid samas pakuvad ka mõtlemisainet. Jah, teiste arenenud riikidega võrreldes on meie 15-aastased lapsed tublid, oleme jätkuvalt maailma tipus. Samas oleme iseendaga võrreldes jäänud kehvemaks – kõrvutades nelja aasta taguse ajaga on meie noorte teadmised matemaatikas ja funktsionaalses lugemisoskuses langenud. Põhjusi on ilmselt rohkem kui üks, nende hulgas ka tõeliselt asjatundlike õpetajate vähesus.