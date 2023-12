VASTULAUSE ⟩ EAS: Ettevõtjad kiidavad lihtsust, mitte ei lämbu bürokraatias

Norras tegutsev konsultant ja ettevõtja Anneli Andersen kirjutab, et EASi bürokraatia lämmatab meie eksporti (PM 11.12). Jutt on väliseksperdi kaasamise toetusest, mille eesmärk on toetada meie ettevõtteid eksporditurgudele sisenemiseks. Toetust kasutanud ettevõtete tagasiside on näitab aga vastupidist – toetus aitab kaasa ekspordile ja paberimajandust mahukaks ei peeta.