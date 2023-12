Soov oli juba augusti lõpus avaldada arvamuslugu pealkirjaga «EAS avas väliseksperdi meetme Norra turu suunal», seejuures alapealkirjaga «Kõigile, kel huvi ühes minuga Norra turule sisenemine ette võtta, on see hea võimalus kasutada ettevalmistavate tegevuste jaoks EASi tuge».

Reaalsus on see, et sel sügisel minuga koostööd alustanud ettevõtetest pole ükski otsustanud riigi tuge kasutada. Sest paraku on nii, et kuni 10 000 euro suuruse toetuse saamisega kaasneb korralik bürokraatia.