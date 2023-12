JUHTKIRI ⟩ Kadunud raha jälgedel

Nagu juba teame, ongi ministeerium oma sisemiste ressursside arvelt leidnud kaheksa miljonit eurot, mida soovis lisada õpetajate palkadeks. Esialgu jäi see küll nii-öelda protseduuriliste segaduste tõttu eelarvest välja, kuid nüüd näib peaminister olevat leebunud ning on lubanud selle raha lisada.

Ehkki meile väidetakse kogu aeg, et raha ei ole, tegelikult raha on! Sellest kirjutavad tänases Postimehes eri teemadega seoses sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof, EKRE esimees Martin Helme ja ajakirjanik Vambola Paavo. Küsimus on üksnes prioriteetides ja selles, milleks raha kulutatakse.

Nagu selgub ka Jaak Aaviksoo intervjuust Ülle Harjule ja Mikk Salule, haridusvaldkonnas raha on ning on Euroopa keskmisega võrreldes päris palju: vahemikus 5,8–6,3 protsenti SKTst. Mingil põhjusel ei lähe see raha aga õpetajate palkadeks. Kuhu see raha siis kaob?

Aaviksoo uurimine on veel pooleli, kuid tema sõnul kulub palju raha alusharidusele ehk lasteaedadele, palju kulub ka kinnisvara ehituseks ja ülalpidamiseks. Mõnes mõttes on koolimajadele tehtud kulutused olnud paratamatud, sest vanad hooned olid enamasti amortiseerunud. Paraku ei saa väita, et tegemist oleks ühekordse kulutusega. Et ehituseks on kasutatud euroraha, on mitmed omavalitsused ehitanud võimsalt. Neid hooneid tuleb korras hoida ja kütta.