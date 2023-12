ENDISED TIPPOHVITSERID ⟩ Kaitseväe trollimine või tsiviilkontroll(imine)

Oidsalu leiab, et kirjutatu esitab ähmaseid ja raskeid süüdistusi, annab hinnangu kogu kaitseväe peastaabile ning on räpane poliitiline enesereklaam. Lugupeetav kolumnist nõuab meilt fakte, mis on tõenditega varustatud.

Millega me siis sellise pahameeletormi põhjustasime? Pidasime vajalikuks positiivselt ära märkida uute relvasüsteemide hankimist. Leidsime, et lisaks tehnikale on oluline investeerida ka inimestesse. Käsitlesime pikemalt personalihalduse ja juhtimise küsimusi, rõhutades, et tegevteenistuses tuleb kaitseväelaste potentsiaal täies mahus ära kasutada, motiveerides neid jätkama teenistust kuni piirvanuse täitumiseni. Lõpetuseks tõdesime, et kuna riigikaitset puudutavad muutused on niivõrd mahukad, tuleks selle aluspõhimõtted üle vaadata ning vastav regulatsioon korrastada ja vajadusel täiendada. Kogu tekst oli mõeldud kajastama kaitseväe kui organisatsiooni arengu ja ülesehitusega seotud küsimusi.