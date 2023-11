MEELIS OIDSALU ⟩ Poliitikasse läinud ohvitseride trio trollib kaitseväge

Eestis on kaitseväe tsiviilkontrolliga lood halvasti. Mitte selles mõttes, et see ei toimiks. Vastupidi, selle valdkonnaga on nii hästi, et kaitseväge võib tsiviilkontrollimise sildi all ka lihtsalt tsiviiltrollida. Viimati tegid seda kindralmajorid reservis Meelis Kiili (Reformierakond) ja Neeme Väli (Isamaa, endine keskerakondlane) ning kolonelleitnant reservis Leo Kunnas (EKRE), kes 5. oktoobril avaldasid ERRi arvamusportaalis ühisartikli «On viimane aeg riigikaitse põhialused korrastada».