Raul Eamets ⟩ Õpetajate palk on esmane prioriteet

Praktikas tähendab see, et nüüd on õpetajatel legaalne õigus streikida ja ilmselt mingil hetkel seda ka tehakse. Õpetajate seisukohalt on selline käitumine vägagi adekvaatne, sest kui neile lubatakse palgatõusu ning seda lubadust murtakse, siis on täiesti mõistlik protestida.