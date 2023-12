Priit Sibul ⟩ Kas sündimusprobleemi tunnistamine viib ka peeglisse vaatamiseni?

Eero Merilind kirjutas Postimehes arvamusloo sündimuse suurendamisest . Ühelt poolt on tore, et leidub ka Reformierakonnast keegi, kes tunnistab demograafilise kriisi tõsidust. Teisalt pole Merilinnu välja pakutud lahendustel sündimuse kasvatamisega mingisugustki seost. Sündimust pärssivat ebakindlust aitaks leevendada hoopis see, kui Reformierakond lõpetaks senise perepoliitika lammutamise.

Eero Merilinnu arvamusloos saab nõustuda selle osaga, kus ta kirjeldab sündimuse langustrendi ning kõiki probleeme, mida see endaga kaasa toob. Nõustuda saab ka sellega, et Eestis on seni päris palju tehtud, et julgustada peresid lapsi saama. Eriti nõusse võib jääda Merilinnu lausega vanemahüvitise toetusskeemi kohta: «Seda süsteemi ei tohi muuta.»