EERO MERILIND ⟩ Kuidas suurendada sündimust?

Eestis on samasugused küsimused aktuaalsed. 1970ndatel oli 21 000 – 22 000 sündi aastas, mis jõudis 1980ndatel 23 000 – 25 000ni, kuid see hakkas langema koos Eesti iseseisvumisega (rasked ajad?!). 1990ndatel oli sündide arv 12 000 – 13 000, sündide arv kasvas pisut alles aastaks 2010, tõustes 15 000 lapseni. Viimastel aastatel on sündimus püsinud stabiilselt 13 000 – 14 000 sünni juures.

Eriti kehv oli eelmine aasta, mil Eestis sündis kõigest 11 588 last. Nii vähe (alla 12 000) lapsi ei ole viimase 100 aasta jooksul Eestis sündinud. Selle aasta numbreid ma kardan juba ette. Arvata on, et sündide arv on veelgi väiksem.