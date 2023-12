Kristina Kallas on astunud sammu, mida varasemad valitsused on vältinud või edasi lükanud – üleminek eestikeelsele õppele. See on osa laiemast haridusreformist, mille eesmärk on tagada kestlik areng ja kõigile õpilastele võrdsed võimalused eestikeelses haridussüsteemis.