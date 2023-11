ESTER ŠANK ⟩ Kuidas karastub teras – kahe ameti näitel tänases Eestis

Võibolla suhtusin eespool liiga kergemeelselt oma kogenud kolleegidesse koolis, kelle tiivad on igasuguste libekeelsete ja täitmata lubadustega ehk ammugi kärbitud. Neil võib aina raskem olla kraapida kokku lootuseraase paremale homsele ja tulla kooli, naeratus näol. Teades, et kõik ümberringi on ju veendunud, et armastus oma õpilaste vastu, ametiau ja kohusetunne hoiab neid siin kinni. Et see ei peagi ju olema palk.