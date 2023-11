EDGAR KASKLA ⟩ Must reede on ka Ameerikas nõme traditsioon

Lugesin Henri Zeigo artiklit «Must reede võiks jääda Ameerikasse» (PM, 22. november) ja kuna elan siinses miljöös, võin kinnitada kahte asja. Esiteks, jah, must reede sai nimetuse just sellepärast, et neljapäev on USAs tänupüha ning vaba päev, mida Eestis ei ole. Teiseks ja olulisemaks peaksin seda, et kui eestlased nutavad, kuidas kaob meie kultuur, siis see on näide, kus tõepoolest on üle mindud materiaalsele tarbimismaaniale, unustades, kes me tegelikult oleme ja miks üldse oleme.