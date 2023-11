HENRI ZEIGO ⟩ Must reede võiks jääda Ameerikasse

See ei tähenda, et ma oleksin kuidagi ostlemise või allahindluste vastu. Kui inimesel on midagi vaja ning ta saab selle mõistliku hinna eest, siis see on õnnestunud ost. Regulaarsed allahindlusperioodid kaupadele on turumajanduses tavapärane ja oodatud nähtus, kuid selle jaoks ei ole vaja pidada eraldi tähtpäeva.