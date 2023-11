MAARJA PILD ⟩ Riigi salastamise arutelu on pöörane

Riigil on palju ära teha, et korrastada dokumendiregistreid, täiustada andmekvaliteeti ning julgustada ametnikke andmeid väljastama ja mitte neid salastama. Kahjuks justiitsministeeriumile edastatud tagasiside kohaselt riigiametid ise nii ei arva. Ilmselt ootab meid varsti järjekordne eelnõu, mis võtab kodaniku õigusest veel ühe tüki riigi tegevuse salastamise kasuks.

Seadus piirab õigust saada teavet juba praegu ülemäära

Dokumentidele ligipääsu lubavat avaliku teabe seadust on muudetud enam kui nelikümmend korda. Kuhu suunas? Ikka selles suunas, et riik saaks või peaks teavet kodanike eest varjama ja salatsema. Lisatud on hulga piiranguid isikuandmete kaitseks ja kitsendatud on kohtulahendite avalikustamise võimalusi. Pidevalt täieneb ka ametnikele kohustuslik nimekiri olukordadest, millal riik peab andmed salastama. Seaduse sätted on seejuures sõnastatud selliselt, et rõhutada piirangu seadmise tähtsust.

Asjaolu, et ka läbipaistvus ja õigus teavet saada on põhiõigus, jääb tagaplaanile. Nimelt ei ole inimeste õigus informatsiooni saada mõni teisejärguline lisahüve, vaid reguleeritud põhiseaduses ja seda ka eraldi paragrahvis. Põhiseadus ütleb, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Seejuures on kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud seda infot seaduses sätestatud korras andma. Teabe nõudmist ei pea isik põhjendama.

Ametnikud looks piiranguid veel hea meelega juurde